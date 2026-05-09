RIVIVI DIRETTA - Lazio, Marusic: "Oggi non avevamo molta voglia di vincere"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Adam Marusic, nella conferenza stampa post Lazio-Inter, ha analizzato la partita di questo pomeriggio persa all'Olimpico contro i nerazzurri. Ecco le parole del montenegrino, che ha risposto alle domande dei presenti in sala stampa:

Come avete accolto Romagnoli?

“Ho parlato con lui un po’, ha detto che voleva prendere la palla. Dispiace molto anche a lui non poter giocare il derby. Cosa dobbiamo fare: andiamo avanti”.

Dove avere riscontrato le maggiori difficoltà?

“Approccio completamente sbagliato. Siamo entrati con atteggiamento sbagliato, con poca fame, non troppa voglia di vincere. Hanno giocato troppo facile. Con un uomo di meno. Dobbiamo credere di più dobbiamo essere più cattivi, lottare su ogni pallone, dobbiamo essere motivati, concentrati. Sono partite in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Analizziamo questa partita, però sono sicuro che mercoledì l’atteggiamento sarà diverso”.

Cosa vi siete detti a fine partita?

“Dobbiamo credere di poter fare un grande risultato, insieme ai nostri tifosi. Abbiamo vinto tante partite quando loro erano presenti. Penso che ognuno di noi abbia pensato alla prossima partita, che è troppo importante per noi. Giochiamo per un trofeo, e sappiamo quanto sia importante per noi e per i nostri tifosi”.

Cosa dobbiamo fare?

“Dobbiamo essere compatti, dobbiamo lottare. Non puoi lasciare troppo spazio a loro. Dobbiamo essere concentratissimi, tatticamente perfetti, e poi soprattutto crederci. Speriamo di poter vincere questa Coppa”.

C’è un aspetto in cui la Lazio è più forte?

“Se lottiamo tutti insieme, così possiamo vincere. Anche se l’avversario è più forte. È già successo tante volte: quando giochiamo con tanta fame, possiamo fare risultato contro chiunque”.