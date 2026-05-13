Marcolin a LSC: "La Lazio deve trovare un centravanti. Bisogna capire se..."

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© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

La Lazio esce sconfitta in finale di Coppa Italia, è l'Inter a alzare il trofeo all'Olimpico. Ai microfoni ufficiali del club, nell'immediato post partita, è intervenuto Dario Marcolin. Queste le considerazioni dell'ex biancoceleste: "L’inter è una squadra forte, la Lazio si è difesa con ordine. Il gol preso ha cambiato l’ordine, un buon finale di primo temp e qualcosa di diverso nel secondo. Poteva riaprirla con Dia, ma il possesso palla dell’inter ha fatto la differenza. L’inter ha vinto il campionato".

"Sono poche le squadre che nel nostro campionato possono stare al livello dell’Inter, con l’Atalanta la Lazio se l’è giocata alla pari e uguale col Bologna. Stasera si è scontrata con la squadra vincitrice del campionato. Qualcosa ha creato quando ha cambiato, ma poi c’era di fronte l’Inter".

"Cosa deve fare la Lazio per avvicinare l'Europa il prossimo anno? Sicuramente deve trovare un centravanti, l'uomo che possa fare la doppia cifra e il reparto da solo. La seconda cosa, c'è margine su tanti giocatori. Bisogna capire tra Gila e Romagnoli cosa faranno. C'è il ritorno di Rovella che quest'anno lo hai avuto poco poco, ci sono quei giocatori che devi mettere dentro".

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