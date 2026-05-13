Lazio - Inter, scintille in panchina: "scontro" tra Pedro e Kolarov
13.05.2026 21:48 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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A qualche minuti dalla fine del primo tempo, all'ennesimo fallo fischiato dall'arbitro in favore dell'Inter si è accesa la scintilla tra le due panchine. Pedro è corso subito dal quarto uomo per chiedere spiegazioni sul fallo e contemporaneamente si è alzato Kolarov, secondo di Chivu. I due hanno battibeccato a distanza per poi riprendere posto e attendere la fine dei 45' minuti. La tensione sale sempre di più.