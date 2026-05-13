IL TABELLINO di Lazio-Inter 0-2
Coppa Italia Frecciarossa | Finale
Mercoledì 13 maggio 2026, ore 21:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-INTER 0-2
Marcatori: 14` aut. Marusic (L), 35` Lautaro Martinez (I)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic (72` Lazzari), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic (78` Pedro), Patric (46` Rovella), Taylor; Isaksen (66` Cancellieri), Noslin, Zaccagni (72` Dia).
A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Dele-Bashiru, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Cataldi.
All.: Marco Ianni
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (77` Carlo Augusto); Dumfries (68` Luis Enrique), Barella, Zielinski, Sucic (68` Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro Martinez (77` Bonny), Thuram (82` Diouf).
A disp.: Sommeri, Di Gennaro, de Vrij, Acerbi, Frattesi, Calhanoglu, Darmian, Cocchi, Mosconi, Esposito.
All.: Cristian Chivu
Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata)
Assistenti: Alassio - Baccini
IV ufficiale: Zufferli
V.A.R.: Mazzoleni
A.V.A.R.: Di Paolo
NOTE. Ammoniti: 6` Bisseck (I), 16` Bastoni (I), 38` Gila (L), 84` Pedro (L), 85` Dimarco (I), 85` Zaccagni (L)
Recupero: 1` pt, 5` st.