IL TABELLINO di Lazio-Inter 0-2

13.05.2026 22:55 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
IL TABELLINO di Lazio-Inter 0-2

Coppa Italia Frecciarossa | Finale

Mercoledì 13 maggio 2026, ore 21:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-INTER 0-2

Marcatori: 14` aut. Marusic (L), 35` Lautaro Martinez (I)

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic (72` Lazzari), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic (78` Pedro), Patric (46` Rovella), Taylor; Isaksen (66` Cancellieri), Noslin, Zaccagni (72` Dia).

A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Dele-Bashiru, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Cataldi.

All.: Marco Ianni

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (77` Carlo Augusto); Dumfries (68` Luis Enrique), Barella, Zielinski, Sucic (68` Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro Martinez (77` Bonny), Thuram (82` Diouf).

A disp.: Sommeri, Di Gennaro, de Vrij, Acerbi, Frattesi, Calhanoglu, Darmian, Cocchi, Mosconi, Esposito.

All.: Cristian Chivu

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Alassio - Baccini

IV ufficiale: Zufferli

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Di Paolo

NOTE. Ammoniti: 6` Bisseck (I), 16` Bastoni (I), 38` Gila (L), 84` Pedro (L), 85` Dimarco (I), 85` Zaccagni (L)

Recupero: 1` pt, 5` st.

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.