Finale-show all’Olimpico: Lazio e Inter danno spettacolo sugli spalti

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RASSEGNA STAMPA - La finale tra Lazio e Inter ha regalato uno spettacolo non solo in campo, ma anche sugli spalti di un Olimpico sold out. Le due tifoserie hanno dato vita a scenografie spettacolari: la Curva Sud nerazzurra ha esposto un’enorme coreografia dedicata alla Coppa Italia, mentre la Curva Nord biancoceleste, tornata a riempire lo stadio dopo mesi di contestazione, ha incantato con una doppia scenografia culminata nell’immagine di un tifoso a cavallo di un’aquila gigante accompagnata da una frase ispirata a Beethoven: "Vien! Sorridi a noi d'accanto, primogenita del sol". Grande coinvolgimento anche nel prepartita, con i giocatori della Lazio che spontaneamente sono andati sotto la Nord per ricevere l’abbraccio dei tifosi.

La Lega Serie A ha trasformato il pre-gara in uno show in stile americano, tra musica, luci, droni e fuochi d’artificio. Molto apprezzato l’Inno di Mameli cantato da Nek e il tributo dedicato a Sinisa Mihajlovic, seppur la famiglia non fosse stata invitata allo stadio. Emozionante anche lo striscione della tifoseria interista in memoria di Gabriele Sandri, applaudito da tutto lo stadio.