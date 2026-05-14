Derby, Rocca durissimo: "Penso tutto il male possibile della Lega calcio"
Roma-Lazio è diventato ormai un caso nazionale. La data e l'orario del derby, che coincide con gli Internazionali che si stanno svolgendo al Foro Italico, continua a essere un mistero con Lega Serie A e prefetto di Roma che non riescono a trovare una soluzione.
Sul tema ha detto la sua il Governatore della Regione Lazio Francesco Rocca che si è così espresso sulle pagine de il Corriere della Sera: “Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega calcio, che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario".
"Penso tutto il male possibile della Lega. Dimostra tutto il suo egoismo e la sua incapacità di programmazione. Non si può rischiare, non si può scommettere sulla pelle di una città. È una questione imperdonabile: la Lega non si sostituisca a chi si occupa di sicurezza”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.