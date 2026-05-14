Roma, Pellegrini recupera per il derby: contro la Lazio ci sarà
14.05.2026 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Buone notizie per Gasperini in vista del derby. Il tecnico della Roma ha potuto riabbracciare in gruppo Lorenzo Pellegrini, che tornerà a disposizione contro la Lazio dopo l'ultimo infortunio muscolare (lesione al flessore della coscia destra). Come riportato da Il Corriere dello Sport, il numero sette giallorosso non sarà l'unico a rientrare: in settimana si è rivisto anche Dovbyk, fermo da quattro mesi. Nelle ultime due gare di campionato potrà essere utilizzato.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.