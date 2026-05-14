De Siervo sicuro: "Lazio e Inter hanno onorato la Coppa Italia"

Fonte: ANSA

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"Il calcio viene raccontato peggio di quello che è in realtà. C'è buona comunanza in termini di vita della Lega, tutti hanno la consapevolezza del momento delicato e di quella che deve essere una fase di rilancio del nostro calco. L'agenda è comune, si sta parlando di contenuti e nelle prossime settimane possono esserci belle novità". Così Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, a margine dell'evento 'Ip & sports: ready, set, play', organizzato dalla Fapav. Sulla finale di Coppa Italia giocata ieri all'Olimpico tra Lazio e Inter, sottolinea come sia un "evento cresciuto nel tempo, ormai al livello di qualsiasi finale di Champions League, che fa onore al nostro Paese e che permette alle tifoserie di gioire insieme in uno spettacolo che inizia un'ora e mezzo prima e che si conclude con una premiazione sempre più spettacolare. Le squadre di ieri hanno onorato la Coppa Italia ed è un buon segno dello stato di salute del nostro calcio". Infine un pensiero agli Internazionali d'Italia con l'augurio a "Sinner e a Binaghi per il massimo del successo. Sono un amante dello sport, del tennis e degli Internazionali", conclude.