Roma - Lazio, Maresca arbitra il derby? La possibile decisione
14.05.2026 12:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Attesa per la designazione arbitrale (oltre che per l'orario) del prossimo turno di campionato, il penultimo di questa stagione. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il derby tra Roma e Lazio dovrebbe essere diretto da Fabio Maresca, in attesa dell'ufficialità. L'alternativa sarebbe stato Massa, ma per più di un motivo, come si legge sullo stesso quotidiano, Tommasi (reggente commissario CAN dopo l’autosospensione di Rocchi) avrebbe optato per il fischietto della sezione di Napoli.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.