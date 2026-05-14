Lazio, Taylor: "Siamo delusi. Abbiamo lasciato giocare troppo l'Inter"

Al termine di Lazio - Inter di Coppa Italia, Kenneth Taylor ha commentato la finale ai microfoni di Radio TV Serie A. Queste le sue parole:

"Abbiamo giocato un secondo tempo migliore. Nel primo tempo non abbiamo giocato molto bene e ovviamente l'Inter è una squadra molto buona e molto forte, quindi sì, lo sapevamo già. Abbiamo provato a cercare una soluzione e riguardo al secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma ovviamente alla fine del match sei molto deluso".

"Penso che nel primo tempo li abbiamo lasciati giocare un po' troppo, perché hanno molta qualità. Nel secondo tempo eravamo più carichi e abbiamo pressato più alto e abbiamo avuto alcune posisbilità, ma loro sono stati migliori. L'Inter ha fatto un grande lavoro e possiamo solo congratularci con loro":