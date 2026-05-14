"Cragnotti mi voleva alla Lazio": la rivelazione di Aldair
14.05.2026 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - L'ex difensore della Roma Aldair si è raccontato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, tornando sul momento in cui ha ricevuto un'offerta dalla Lazio di Cragnotti. Di seguito le sue parole: "Se ho rischiato di andare alla Lazio? No, perché non avrei mai potuto tradire la Roma. Ma è vero che Cragnotti mi voleva e che la Lazio mi fece un’offerta. Che io però rifiutai. Come ne rifiutai altre di altri club che mi cercarono".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.