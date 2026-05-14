Aldair ricorda: "Boksic mi faceva girare la testa. E i quattro derby persi..."
14.05.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Nella lunga intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Aldair ha ricordato i derby che ha vissuto in passato con la maglia della Roma contro la Lazio. Di seguito le sue parole in merito: "I derby? Il più bello è stato sicuramente quello del 3-0 con Mazzone. Il momento più brutto invece quando abbiamo perso 4 derby di fila, anche se io ne giocai uno solo. L’attaccante della Lazio più difficile da marcare? Direi Boksic: mi faceva girare la testa".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.