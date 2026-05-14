NEWS | Dati rubati, due calciatori tra le vittime: scatta l'arresto per 10 persone
14.05.2026 15:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
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Dati sensibili di calciatori, attori, cantanti e imprenditori, rubati attraverso accessi abusivi alle banche dati e poi rivenduti ad agenzie investigative private. Ci sarebbero anche il cantante Alex Britti, l'attrice Lory del Santo, oltre a due ex portieri dell'Inter tra i personaggi coinvolti... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > DATI RUBATI <
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.