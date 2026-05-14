Samp, il ds Mancini (figlio di Roberto): "Ricordo papà e Lombardo alla Lazio"
14.05.2026 17:45 di Simone Locusta
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Il direttore sportivo della Sampdoria Andrea Mancini, figlio di Roberto, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, durante la quale ha parlato anche del ricordo di papà Roberto e Attilio Lombardo ai tempi della Lazio. Di seguito le sue parole.
"Io sono nato dopo lo Scudetto che mio padre ha vinto alla Samp: quell'epoca l'ho vissuta solo per racconti. Per esempio, Lombardo me lo ricordo quando giocava alla Lazio con mio padre e poi quando è stato il suo collaboratore tecnico. Ci conosciamo da 20 anni, ha aiutato molto la nostra collaborazione".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.