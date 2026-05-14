Coppa Italia, le decisioni del Giudice Sportivo: le sanzioni a Gila e Zaccagni
Arrivano i procedimenti del Giudice Sportivo in merito alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter che si è disputata nella serata di ieri allo stadio Olimpico.
Il prof. Avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginnasio dal rappresentante dell'Associazione Italiana Arbitri Carlo Moretti, ha ufficializzato le sanzioni disciplinari emerse dalla riunione del 14 maggio 2026.
Squalifica di una giornata effettiva di gara per Mario Gila. Lo spagnolo era diffidato e ieri è stato ammonito. Provvedimento anche per il capitano Mattia Zaccagni ammonito per proteste verso gli ufficiali di gara e multato di 1.500 euro.
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