Sarri - Atalanta, l'opinione di Colantuono: "Vi dico la mia..."
14.05.2026 17:15 di Simone Locusta
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Il rapporto tra l'Atalanta e Raffaele Palladino, chiamato a stagione in corso per rimpiazzare Ivan Juric, sembra destinata a concludersi. Tra i nomi in lizza per sostituirlo c'è anche quello di Maurizio Sarri, oggi alla Lazio. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il tecnico Stefano Colantuono, ex della Dea, si è espresso in merito a questa possibilità:
"Sarri lo conosciamo, è bravo: ha esperienza, ha mestiere, in Italia e all'estero ma non mi addentrerei a parlare di allenatori prima di far chiarezza sulla posizione di Palladino. Però è chiaro che Sarri sta bene ovunque in squadre che lottano per certi obiettivi".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.