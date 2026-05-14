Bezzi: "Lazio troppo timorosa, ora c'è il buio più profondo"

Il giornalista Gianni Bezzi ha commentato la sconfitta della Lazio in finale di Coppa italia ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole.

"Penso che la Lazio ha avuto l'occasione per giocare una partita come diceva Sarri, anche un po' folle per salvare una stagione da incubo, dove ha navigato nel deserto senz'acqua. Si sapeva della difficoltà, vista l'importanza dell'avversario, poi se da una parte hai Lautaro e dall'altra Noslin, capisci la differenza di qualità. Non mi aspettavo però una prova così incolore e non ho capito alcune scelte di Sarri. Troppo timorosa la Lazio, pensavo sarebbe stata una partita molto diversa da quella vista in campionato. Inter superiore ma facilitata anche da due episodi incredibili. Adesso per la Lazio è buio più profondo, non c'è niente. La Lazio con Sarri ha fatto anche ottime partite ultimamente, però ieri ho visto una squadra troppo timorosa. Mentalmente è entrata nel modo peggiore".