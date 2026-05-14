Lazio, Paganin sul futuro di Sarri: "Vi svelo il suo habitat naturale"
14.05.2026 16:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Paganin ha commentanto la prova della Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter, prima di esprimersi sul futuro di Sarri.
COPPA ITALIA - "Penso che anche se la Lazio avesse fatto qualcosa di diverso sarebbe cambiato poco. L'Inter ha dimostrato di essere troppo superiore, oltre che consapevole dei propri mezzi. Quando vanno in vantaggio diventano difficili da recuperare".
FUTURO SARRI - "Per l'Atalanta sarebbe una mezza rivoluzione dal punto di vista di interpretazione calcistica. A Firenze invece sarebbe una sorta di habitat naturale, anche perché in passato già aveva esternato piacere nell'essere accostato alla Fiorentina".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.