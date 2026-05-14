Caos derby, senza accordo il Presidente del Tar domani emetterà il provvedimento
14.05.2026 19:50 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Secondo l’agenzia Ansa il Presidente del Tar ha anticipato che, in caso di mancato accordo nelle ore serali, domani – venerdì 15 maggio - emetterà il suo provvedimento.
La Lega Serie A, sempre secondo l’Ansa, ha sostenuto nel corso dell'audizione che lo spostamento d'ufficio del derby capitolino nella serata di lunedì comporta ragioni di ordine pubblico; anche perché, non solo si dovranno spostare altre 4 gare che devono aver luogo in contemporanea, ma lunedì ci dovrebbe essere anche uno sciopero. In più: in passato lo spostamento del derby ha creato dei problemi; i tifosi di tutte le squadre si sono già organizzati per le partite; e lo spostamento potrebbe minare la regolarità del campionato.