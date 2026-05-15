FORMELLO - Lazio, la ripresa: arriva il derby, Sarri riflette sulle scelte
FORMELLO - Finale di stagione complicato. L'umore è sotto i tacchi, la sconfitta in finale di Coppa Italia ha gettato la Lazio nello sconforto. Ma c'è un derby da giocare e onorare, prima dell'ultima giornata contro il Pisa. La squadra è tornata in campo nel pomeriggio dopo il giorno di riposo di giovedì: la rifinitura di sabato chiuderà la preparazione.
Sarri (che non parlerà alla vigilia) dovrà fare a meno di Romagnoli, squalificato. Gila non è al top, ma andrà in campo in coppia con Provstgaard. Sulle fasce ancora Marusic e Nuno Tavares, salvo scelte differenti dopo gli errori contro l'Inter. Fatta eccezione per Taylor, l'unico sicuro del posto, dal centrocampo in su sono praticamente tutti in bilico.
In regia Rovella potrebbe scavalcare Patric, affaticato; riflessioni anche su Basic e sul possibile utilizzo di Dele-Bashiru dall'inizio. A destra Isaksen ha deluso, potrebbe spuntarla Cancellieri. Rischia pure Zaccagni, stremato dagli ultimi impegni: si tiene pronto Pedro, a meno che Noslin (che sta meglio degli altri) non venga spostato a sinistra con Dia al centro. Valutazioni allargate su ogni reparto che andranno avanti fino a domenica.