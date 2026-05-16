Lazio, Sarri tra esonero e dimissioni. E Lotito pensa già al sostituto

RASSEGNA STAMPA - Incontro già programmato. Dopo il derby è previsto un faccia a faccia tra Sarri e Lotito dove si deciderà il futuro della Lazio. Come riportato da Il Messaggero, in caso di un altro "anno zero" difficilmente Mau rimarrà nella Capitale. Anche perché è già seguito da diverse squadre in Serie A, come Napoli, Milan, Atalanta, Bologna e Fiorentina.

Prima il tecnico ne discuterà con il club biancoceleste. C'è da risolvere la questione economica: restano due anni di contratto, per un totale di 10 milioni di euro lordi. Come raccontato dallo stesso quotidiano, Sarri non sembra avere intenzione di fare retromarcia e dimettersi: la palla quindi passa alla società e soprattutto a Lotito, che già sta valutando nuovi profili in panchina.

Da tempo al presidente piace molto Gattuso: apprezza il suo temperamento. Ma occhio anche a Pisacane, Palladino e Grosso, nel caso in cui non trovasse l'accordo con la Fiorentina.