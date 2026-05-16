Roma - Lazio, c'è la mano dei Friedkin dietro l'anticipo del derby: il retroscena
16.05.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Derby anticipato di mezz'ora anche grazie ai Friedkin. È il retroscena raccontato dall'edizione odierna de Il Tempo: nei giorni scorsi, infatti, la proprietà americana della Roma si è mossa per far giocare la sfida di domenica. Il presidente giallorosso, attraverso il figlio Dan, ha insistito e fatto pressione per accontentare i suoi tifosi, che si erano detti contrari alla gara di lunedì sera. Per questo il club si è schierato al fianco del suo pubblico, riuscendo alla fine nel suo intento e facendo spostare la sfida di domenica alle 12.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.