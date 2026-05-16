"Tu non puoi fare il capitano": l'attacco di Heinze a Totti, non vide più il campo
16.05.2026 12:15 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Cicinho, ex calciatore della Roma, ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La gazzetta dello Sport durante la quale ha rivelato un retroscena dello spogliatoio giallorosso, quando Heinze attaccò Totti per una reazione ritenuta troppo leggera e non da capitano. Di seguito le parole del brasiliano.
"Una volta Rosella Sensi entrò furiosa nello spogliatoio dopo una sconfitta e disse che non avevamo carattere. Heinze voleva che Totti reagisse, ma Francesco gli disse: "Ao, stai sereno, lo stipendio arriva lo stesso". Heinze rispose: "Tu non puoi fare il capitano". Da quel momento l'argentino non vide più il campo".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.