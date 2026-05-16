Lazio, Sarri resta in silenzio: ecco la sua protesta per il derby
16.05.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - La protesta di Sarri. Infuriato per la scelta di far giocare il derby domenica alle 12, il tecnico della Lazio non parlerà alla vigilia della sfida contro la Roma (come aveva promesso). Ma il rischio è che possa rimanere in silenzio anche il giorno della partita: come riportato da La Repubblica, infatti, possibile che non intervenga ai microfoni delle televisioni e in conferenza stampa nemmeno nell'immediato pre e post gara. Un gesto di forte dissenso per il caos dei giorni scorsi sull'orario.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.