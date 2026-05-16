Lazio, Rovella cerca il riscatto: chance da titolare al derby
RASSEGNA STAMPA - Una stagione disgraziata, maledetta, mai iniziata per davvero ma sempre frenata. Solo 548 minuti giocati quest'anno da Rovella con la maglia della Lazio: troppo pochi per quello che doveva essere il titolare del centrocampo. Ora però c'è il derby e ha l'occasione per il suo riscatto.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, proprio contro la Roma può tornare titolare in regia. È assolutamente una necessità, visto che Patric non è al meglio (ha accusato un indurimento al polpaccio) e Cataldi è ancora alle prese con la tendinopatia agli adduttori. Per questo Rovella diventa la scelta principale a centrocampo.
Già in finale di Coppa Italia è subentrato nella ripresa, ha rimesso un po' di minuti nelle gambe per farsi trovare pronto adesso. Proprio nella stracittadina d'andata si era fermato in maniera definitiva per la pubalgia: ora, a fine anno, cerca il suo personale riscatto.
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