Roma - Lazio | Droni, Polizia e non solo: il piano sicurezza per il derby

16.05.2026 09:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Roma - Lazio | Droni, Polizia e non solo: il piano sicurezza per il derby
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RASSEGNA STAMPA - Dopo un tira e molla durato diversi giorni, alla fine sono state stabilite data e orario del Derby della Capitale: si giocherà domenica alle ore 12:00. Un orario inusuale, ma a quanto pare necessario a causa della finale degli Internazionali di Tennis in programma lo stesso giorno, alle ore 17:00.

In occasione della stracittadina, è stato predisposto una piano sicurezza unico. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ci sarà un dispiegamento di steward dentro e fuori il complesso sportivo senza precedenti che un solo responsabile della sicurezza, Stefano Perrone, si troverà a coordinare.

Sono stati previsti dei corridoi di avvicinamento differenziati per l’afflusso dei tifosi del calcio e degli spettatori del tennis, favorendo modalità di arrivo e di esodo idonee. I laziali arriveranno da ponte Milvio, i romanisti dal Ponte Duca D'Aosta. Sul posto ci saranno 1.500 agenti tra polizia fluviale, reparti a cavallo e personale in assetto da ordine pubblico. La supervisione aerea sarà affidata ai piloti del Reparto Volo e garantita da decine di droni, con il collegamento live delle immagini gestito dal centro che si trova nella sala operativa della Questura.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.