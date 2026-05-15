Lazio, chi al posto di Sarri? Lotito pensa ai primi nomi in caso di addio
RASSEGNA STAMPA - Il derby e poi il futuro. Dopo la gara con la Roma in casa Lazio si inizieranno a gettare le basi per la prossima stagione, partendo da un incontro tra Sarri e Lotito per stabilire se ci siano o meno i presupposti per andare ancora avanti. Il tecnico chiederà garanzie scritte, difficili da ottenere dal presidente biancoceleste che, forse non a caso, già si guarda intorno.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, sulla lista di Lotito ci sarebbero già i primi nomi per sostituire Sarri sulla panchina della Lazio qualora si dovesse arrivare a una separazione. Non è infatti una novità che piacciano Grosso e Pisacane, reduci da una stagione rispettivamente al Sassuolo e al Cagliari. Ma non solo.
Sempre secondo il quotidiano potrebbe ritornare di moda per la panchina della Lazio il nome di Raffaele Palladino, che potrebbe non essere confermato dall’Atalanta. Attenzione poi a un vecchio pallino di Lotito, quel Gennaro Gattuso reduce dalla mancata qualificazione al Mondiale con l’Italia ma che è sempre piaciuto al presidente biancoceleste. A questi, infine, il Corriere dello Sport aggiunge Almeyda e Conceicao, “le suggestioni laziali, uno scenario che Lotito in passato non ha mai appoggiato”, mentre la Gazzetta dello Sport lancia il nome di Runjaic. Opzioni a cui, in attesa dell’incontro con Sarri, non è da escludere se ne aggiungano altre.