Serie A, non solo Lazio: quando si gioca la 37ª giornata? Il programma completo

14.05.2026 23:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Serie A, non solo Lazio: quando si gioca la 37ª giornata? Il programma completo
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© foto di José María Díaz Acosta

Terminate ufficialmente le lunghe discussioni che hanno animato nelle ultime ore la programmazione della trentasettesima giornata di Serie A. Ufficializzato infatti l’orario del derby tra Roma e Lazio, che andrà in scena alle 12:00 di domenica 17 maggio.

Con la stracittadina, andranno in scena nella stessa fascia orara anche le altre gare che vedranno coinvolte le squadre ancora in corsa per un posto in Champions League. Di seguito il programma completo della trentasettesima e penultima giornata di Serie A.

Domenica 17/05/2026 ore 12.00 Como - Parma 
Domenica 17/05/2026 ore 12.00 Genoa - Milan
Domenica 17/05/2026 ore 12.00 Juventus - Fiorentina
Domenica 17/05/2026 ore 12.00 Pisa - Napoli
Domenica 17/05/2026 ore 12.00 Roma - Lazio
Domenica 17/05/2026 ore 15.00 Inter - Verona 
Domenica 17/05/2026 ore 18.00 Atalanta - Bologna
Domenica 17/05/2026 ore 20.45 Cagliari - Torino
Domenica 17/05/2026 ore 20.45 Sassuolo - Lecce
Domenica 17/05/2026 ore 20.45 Udinese - Cremonese

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.