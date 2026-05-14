Serie A, non solo Lazio: quando si gioca la 37ª giornata? Il programma completo
Terminate ufficialmente le lunghe discussioni che hanno animato nelle ultime ore la programmazione della trentasettesima giornata di Serie A. Ufficializzato infatti l’orario del derby tra Roma e Lazio, che andrà in scena alle 12:00 di domenica 17 maggio.
Con la stracittadina, andranno in scena nella stessa fascia orara anche le altre gare che vedranno coinvolte le squadre ancora in corsa per un posto in Champions League. Di seguito il programma completo della trentasettesima e penultima giornata di Serie A.
Domenica 17/05/2026 ore 12.00 Como - Parma
Domenica 17/05/2026 ore 12.00 Genoa - Milan
Domenica 17/05/2026 ore 12.00 Juventus - Fiorentina
Domenica 17/05/2026 ore 12.00 Pisa - Napoli
Domenica 17/05/2026 ore 12.00 Roma - Lazio
Domenica 17/05/2026 ore 15.00 Inter - Verona
Domenica 17/05/2026 ore 18.00 Atalanta - Bologna
Domenica 17/05/2026 ore 20.45 Cagliari - Torino
Domenica 17/05/2026 ore 20.45 Sassuolo - Lecce
Domenica 17/05/2026 ore 20.45 Udinese - Cremonese