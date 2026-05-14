Roma - Lazio, la nota della Prefettura: “Previsto tavolo tecnico”
Dopo la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha portato alla calendarizzazione della gara tra Roma e Lazio per domenica 17 maggio alle ore 12:00 e dopo il comunicato della Lega Serie A, arriva anche la nota della Prefettura.
“Alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell'acquisito impegno della Lega Calcio-Serie A, dell'Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, a un'implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché a un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo, in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale, è stata disposta l'anticipazione dell'orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12.00 di domenica 17 maggio”.
“Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.00. I complessi servizi connessi all'attuazione del piano safety nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico in questura, già convocato alle 17.30 di domani”.