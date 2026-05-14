Sarri torna al Napoli? L’ex preparatore dei portieri Nista: “Convinto di una cosa”
Con la finale di Coppa Italia ormai alle spalle rimangono solo centottanta minuti da giocare alla Lazio prima di terminare la propria stagione, che si concluderà per il secondo anno consecutivo senza qualificazione alle coppe europee.
Con la fine del calcio giocato sarà il momento delle decisioni per il futuro, su tutte quella che coinvolge il tecnico della Lazio. Da tempo ormai Maurizio Sarri aspetta di incontrare la società per scoprire i piani del club per il futuro. Non mancano però intanto voci su possibili altre squadre sulle tracce dell’allenatore biancoceleste per la prossima stagione.
Tra questi club anche il Napoli, dove Sarri è già stato in passato lasciando un ottimo ricordo. Proprio il preparatore dei portieri dell’epoca, Alessandro Nista, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport interrogato sull’ipotesi di un ritorno sotto il Vesuvio dell’attuale allenatore della Lazio. Queste le sue parole: “Bisognerebbe chiederlo a lui. Ha comunque dimostrato ovunque il suo valore, anche con la Lazio in questa stagione. È un tecnico di altissimo livello. Personalmente sarei felice di rivederlo a Napoli. Credo che stavolta potrebbe esserci un lieto fine in termini di obiettivi”.