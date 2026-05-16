Lazio, Provstgaard sarà titolare al derby: si accende la sfida con Malen
RASSEGNA STAMPA - Una delle poche certezze della Lazio. Come riportato da Il Messaggero, Oliver Provstgaard giocherà il suo primo derby da titolare: Romagnoli è squalificato, la scelta in difesa ricadrà su di lui. È in dubbio il suo compagno di reparto, Gila, che però dovrebbe recuperare dal problema al tendine rotuleo che lo tormenta da settimane.
Contro la Roma, i due faranno di nuovo coppia insieme come spesso è accaduto quest'anno, quando il numero 13 non era a disposizione. Per il danese sarà un bel banco di prova: dovrà affrontare Malen, l'attaccante più in forma del campionato. Fin qui ha sempre risposto alla grande quando è stato chiamato in causa, ha avuto una crescita davvero importante. Adesso punta a chiudere al meglio la sua stagione.