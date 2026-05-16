Frosinone, Stirpe sul caos di Roma - Lazio: "È impensabile che..."
16.05.2026 12:45 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - In occasione del ritorno in Serie A del suo Frosinone, il Presidente del club giallazzurro Maurizio Stirpe ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport, nella quale ha parlato anche del caos derby di questa settimana. Di seguito le sue parole.
"È impensabile che, in un mondo in cui la pianificazione è fondamentale, accadano certe vicende. Nel tempo degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale, incredibilmente, c’è ancora spazio per sovrapposizioni simili tra eventi".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.