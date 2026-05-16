Lazio, Furlanetto come Mandas: l'esordio in biancoceleste arriva nel derby
Esordire in Serie A con la squadra in cui si è cresciuti rappresenta il sogno di ogni giovane calciatore. Farlo in un derby, però, può rendere quel momento davvero unico. Tra meno di 24 ore, Alessio Furlanetto difenderà i pali della Lazio contro la Roma, compiendo il suo esordio assoluto in Prima Squadra. L'assenza del lungodegente Provedel e il problema muscolare accusato da Edoardo Motta hanno fornito un'occasione irripetibile al terzo portiere classe 2002, che si ritroverà catapultato in un Olimpico esclusivamente a tinte giallorosse, giocando dal primo minuto la partita più sentita di tutte nella Capitale.
Quando si pensa a un debutto in un derby, la mente non può che andare al 10 gennaio 2024, quando un allora sconosciuto Christos Mandas si ritrovò a dover sostituire l'infortunato Provedel ai quarti di finale di Coppa Italia. In quel caso, i biancocelesti vinsero per 1-0 eliminando la Roma, e il portiere greco mantenne la porta inviolata, compiendo anche un intervento decisivo nel finale. A Formello ci si augura che sia di buon auspicio per Furlanetto, che sarà chiamato a esordire in un momento tutt'altro che banale.