"Avremmo giocato in qualsiasi giorno": Gasperini sulle polemiche del derby
16.05.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il caos sull'orario del derby ha tenuto banco negli ultimi giorni a causa della concomitanza con la finale degli Internazioanli di tennis. Alla fine si è deciso che si giocherà domenica alle 12. Proprio su questo tema si è espresso il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio.
Di seguito le sue parole: "Noi siamo così motivati di giocare per il quarto posto, che avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno. Chiaro che però non è stato un bell'episodio. Dispiace per i tifosi, è stato un disagio. Trovo bello giocare 5 partite in contemporanea, ma non è il massimo farlo alle 12.00 di domenica".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.