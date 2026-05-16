Caos derby, parla Abodi: "Non dovevamo arrivare a questo punto"

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"Bene che si sia trovato un accordo, ma nella misura in cui non saremmo dovuti mai arrivare a questo punto". Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine di "Sport in famiglia" al Parco Centrale del lago dell'Eur, a Roma, in merito al caso orari che ha coinvolto la Serie A, il derby di Roma, le altre partite che coinvolgono le squadre in lotta per la Champions e gli Internazionali di tennis in corso di svolgimento al Foro Italico.

"Queste cose - ha proseguito Abodi - sono facilmente prevedibili, ancora una volta dobbiamo dire, come in altre circostanze, che speriamo si sia fatto tesoro di questa pagina non propriamente luminosa".