Roma - Lazio, le probabili formazioni del derby: out Motta e Zac, le scelte

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Ultime due gare della stagione. La prima è il derby contro la Roma: la Lazio è chiamata a rialzarsi dopo la delusione della finale di Coppa Italia persa contro l'Inter. È out Motta: si è infortunato alla rifinitura, giocherà Furlanetto. Sarri non potrà contare nemmeno su Romagnoli, squalificato. Al suo posto giocherà Provstgaard con Gila, anche se non è al meglio. Sulle fasce, di fronte a Motta in porta, rischia Nuno Tavares: dopo l'errore contro l'Inter è in ballottaggio con Pellegrini e Lazzari (Marusic sarà a destra, potrebbe scalare a sinistra). A centrocampo Taylor è l'unico sicuro del posto: Basic (affaticato) è in dubbio, così come Cataldi, alle prese con una tendinopatia agli adduttori. Possono spuntarla Rovella in regia e Dele-Bashiru come mezzala. Mancherà Patric, non al meglio. In attacco non ci sarà Zaccagni, che ha accusato un problema muscolare. È in vantaggio Pedro per prendere il suo posto, con Noslin al centro e uno tra Isaksen e Cancellieri a destra.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All.: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Noslin, Pedro. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Gigot, Nuno Tavares, Lazzari, Hysaj, Cataldi, Basic, Belahyane, Cancellieri, Pedro, Przyborek, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.