"La squadra la ritira Lotito!": Gasperini ironizza sul derby
16.05.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è tornato sulle polemiche degli ultimi giorni e le recenti dichiarazioni di Maurizio Sarri sul caos relativo all'orario del derby. L'allenatore della Lazio aveva detto che non si sarebbe presentato se si fosse giocato di domenica, o avrebbe ritirato la squadra se fosse stato il presidente. Di seguito le sue parole: "Sarri si presenta? No, aveva detto che non veniva! Lo ha convinto la squadra? Ma la squadra doveva ritirarla Lotito, lo ha detto lui! Come giocherà Sarri? Ma Sarri non viene!".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.