Roma, tegola per Gasperini alla vigilia del derby: si ferma un titolare
16.05.2026 18:54 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Non solo Sarri, anche Gasperini è alle prese con un infortunio dell'ultimo minuto. Come reso noto da Sky Sport pochi minuti fa, Koné ha accusato un problema muscolare durante la rifinitura alla vigilia del derby. Il centrocampista sarà valutato nelle prossime ore, ma c'è il rischio che possa dare forfait per la sfida di domenica all'Olimpico.
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