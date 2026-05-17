Roma - Lazio, Sarri sarà in panchina al derby? La decisione del tecnico

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© foto di Federico De Luca 2026

“Ho la sensazione che se si gioca lunedì vengo, se si gioca domenica non vengo. Alle 12.30 ci giocano loro, non io. Serie di errori fatti dalla Lega, ora devono rimediare. Il Prefetto è stato chiaro”. Più netto che mai Maurizio Sarri dopo la finale di Coppa Italia contro l’Inter in merito alla possibilità di giocare a ora di pranzo il derby tra Roma e Lazio.

La scelta alla fine non è ricaduta sulle 12:30, ma addirittura sulle 12:00 dopo giorni di polemiche e imbarazzi. Nonostante questo, però, Sarri ha scelto di non dare seguito alle sue minacce. L’allenatore della Lazio, infatti, è regolarmente al seguito della squadra biancoceleste ed è pronto a sedersi in panchina nella stracittadina.

Da capire a questo punto se Sarri deciderà invece di disertare le interviste post gara, dopo aver addirittura detto che fosse stato in Lotito non avrebbe fatto scendere in campo la Lazio: “Se fossi il presidente non presenterei la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto, prendiamo un punto di penalizzazione e via. Si vuol rimediare facendo passare come se fosse normale giocare alle 12.30 a fine maggio, questo non è calcio”.