Roma - Lazio, Sarri saluta Gasperini: stretta di mano prima del derby

17.05.2026 11:59 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Roma - Lazio, Sarri saluta Gasperini: stretta di mano prima del derby
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Nel pre gara di Roma - Lazio, prima di accomodarsi sulla propria panchina Sarri si è diretto verso l'area tecnica giallorossa per salutare Gasperini. Una stretta di mano e qualche sorriso dopo le battute a distanza del tecnico giallorosso in questi giorni a proposito della provocazione lanciata dal toscano sulla vicenda che ha messo il derby al centro dell'attenzione. 

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