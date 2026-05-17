Roma - Lazio, Sarri saluta Gasperini: stretta di mano prima del derby
17.05.2026 11:59 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Nel pre gara di Roma - Lazio, prima di accomodarsi sulla propria panchina Sarri si è diretto verso l'area tecnica giallorossa per salutare Gasperini. Una stretta di mano e qualche sorriso dopo le battute a distanza del tecnico giallorosso in questi giorni a proposito della provocazione lanciata dal toscano sulla vicenda che ha messo il derby al centro dell'attenzione.
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