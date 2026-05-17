Lazio, Rovella a LSC: "È una partita da laziali. Dobbiamo essere 11 combattenti"

Nel pre gara di Roma - Lazio, ai microfoni ufficiali del club ha parlato Nicolò Rovella. Queste le parole del centrocampista biancoceleste: "Oggi è una partita da laziali, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Dobbiamo essere 11, 25 combattenti perché abbiamo uno stadio tutto contro di noi. La cosa è bella, dobbiamo caricarci e andare in campo e dare tutto quello che abbiamo".

"La squadra deve reagire, reagirà in campo. Pensiamo solamente alla partita e basta. Stagione complicata? Adesso non me ne frega più niente, l’importante è andare in campo e giocare".

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