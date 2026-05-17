Lazio, ultima chance per il tris esterno: mai vinte tre trasferte di fila in stagione
17.05.2026 08:45 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - La Lazio non ha più nulla da chiedere a questo campionato in queste ultime sfide, ma il derby è pur sempre il derby. In questa sfida, inoltre, i biancocelesti hanno l'occasione di 'aggiustare' qualche statistica. In stagione, come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio non ha mai vinto tre trasferte consecutive, oggi può sfatare il tabù dopo aver vinto le ultime due trasferte giocate in Serie A (2-0 a Napoli e 2-1 a Cremona). L’ultima risale al periodo tra aprile e maggio 2025 contro Atalanta, Genoa ed Empoli.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.