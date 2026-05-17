Lazio, Pedro sogna lo sgarbo alla Roma: sarà il suo ultimo derby

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RASSEGNA STAMPA - La storia d'amore tra Pedro e la Lazio è ai titoli di coda. Il contratto dello spagnolo scade a giugno e la carta d'identità dice 38 anni da compiere a luglio. Il saluto commovente coi tifosi già è avvenuto nella serata di mercoledì, in fiale di Coppa Italia. Ma ora Pedro vorrebbe lasciare a modo suo, con un ultimo timbro e una rivincita particolare.

Gli restano due partite, ma quella di oggi è speciale. Il derby contro la Roma è particolarmente sentito per Pedrito e con il forfait di Zaccagni le percentuali di un suo impiego dall'inizio sono molto più alte. Nel derby d'esordio segnò con un destro da fuori area, festeggiò con un'esultanza sfrenata visto l'addio polemico avvenuto pochi mesi prima, e oggi sogna di fare lo stesso.

Questa voglia, però, non deve trasformarsi in nervosismo. Pedro vuole fare lo sgambetto alla sua ex squadra e chiudere con uno score positivo. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in 11 precedenti con la Roma, di cui 2 con il Chelsea, la situazione è di totale equilibrio: 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.