Roma, Cristante a Dazn: "Nel derby conta poco chi sta peggio. Dovremo..."

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A pochi minuti dall'inizio di Roma - Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni: “Un derby è un derby, conta poco chi sta meglio o peggio. Negli anni abbiamo visto che vuol dire poco e niente. È una gara particolare”.

“Giocherò un po’ più avanti, ma sono partite in cui il modulo conta poco. Dovremo mettere qualcosa in più per vincere”.

“Arriviamo prontissimi, sappiamo tutti che è una gara fondamentale, non solo perché è un derby, ma per il nostro percorso. Possiamo ancora raccogliere l’obiettivo Champions, poche parole e dobbiamo andare forte e basta”.