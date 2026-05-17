Roma - Lazio, quanti tifosi allo stadio? Il dato finale
17.05.2026 13:10 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Curva e Distinti Nord deserti, o quasi. Sono rimasti fuori dallo stadio Olimpico i tifosi della Lazio in occasione del derby contro la Roma.
Radunati a Ponte Milvio, i laziali hanno tifato a distanza scegliendo come da tempo annunciato di non presenziare al derby ma lasciando traccia nei settori dedicati alla Lazio del proprio dissenso con degli striscioni esposti in Nord.
Sono invece entrati regolarmente i tifosi della Roma, per un Olimpico che in occasione della gara tra i giallorossi e la Lazio, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, vede la presenza di 50.152 spettatori.
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.