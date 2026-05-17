Lazio, doppia beffa per Sarri: anche Tavares termina in anticipo la stagione
17.05.2026 13:28 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Doppia beffa per Sarri. Non solo Taylor, anche Tavares termina in anticipo la stagione. Il terzino è stato ammonito durante il secondo tempo del match contro la Roma per un fanno ai danni di Dybala, era diffidato e così è costretto a saltare per squalifica la sfida successiva. Nel prossimo weekend, valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà all'Olimpico il Pisa.
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