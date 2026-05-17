L'analisi di Cucchi su Roma-Lazio: "E il sacrificio si è compiuto" - FOTO

17.05.2026 14:20 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
L'analisi di Cucchi su Roma-Lazio: "E il sacrificio si è compiuto" - FOTO
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© foto di Federico De Luca

A pochi minuti dal triplice fischio di Roma-Lazio, Riccardo Cucchi ha analizzato la sconfitta dei biancocelesti contro la squadra di Gasperini. Direttamente sul proprio profilo X, il giornalista ha spiegato il proprio punto di vista sul match:

"La Lazio è entrata in campo come vittima sacrificale. E il sacrificio si è compiuto. Vince la Roma grazie ad una gara di maggior spessore. Lazio dignitosa tatticamente, non tecnicamente. Primo derby della storia senza laziali. La rottura con Lotito è insanabile".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.