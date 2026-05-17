L'analisi di Cucchi su Roma-Lazio: "E il sacrificio si è compiuto" - FOTO
A pochi minuti dal triplice fischio di Roma-Lazio, Riccardo Cucchi ha analizzato la sconfitta dei biancocelesti contro la squadra di Gasperini. Direttamente sul proprio profilo X, il giornalista ha spiegato il proprio punto di vista sul match:
"La Lazio è entrata in campo come vittima sacrificale. E il sacrificio si è compiuto. Vince la Roma grazie ad una gara di maggior spessore. Lazio dignitosa tatticamente, non tecnicamente. Primo derby della storia senza laziali. La rottura con Lotito è insanabile".
La #Lazio è entrata in campo come vittima sacrificale. E il sacrificio si è compiuto. Vince la #Roma grazie ad una gara di maggior spessore. Lazio dignitosa tatticamente, non tecnicamente. Primo derby della storia senza laziali. La rottura con #Lotito è insanabile.#RomaLazio— riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) May 17, 2026