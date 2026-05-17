De Rossi: "Contento per la Roma. Il derby era l'ostacolo più difficile"
17.05.2026 14:50 di Christian Gugliotta
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© foto di Federico De Luca 2026
Ospite a Dazn al termine di Genoa - Milan, il tecnico rossoblù Daniele De Rossi ha commentato la vittoria ottenuta dalla Roma nel derby contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni:
“Sono contento pe loro. Il derby era l’ostacolo più difficile nella corsa alla Champions. Hanno fatto una grande stagione e sono contento che siano con la testa in avanti nel rush finale. La doppietta di Mancini non ce la si aspetta, ma lui Cristante, Pellegrini e Dybala tengono unito lo spogliatoio. Portano avanti la baracca da sempre, sono positivi, puliti e in qui momenti escono fuori gli uomini prima dei calciatori”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.