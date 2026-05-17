Derby, Caicedo e il commento a caldo: le parole dell'ex Lazio su X - FOTO
17.05.2026 14:25 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
"Derby inguardabile". È questo il commento, scritto da Felipe Caicedo al triplice fischio sul proprio profilo X. L'ex attaccante biancoceleste, rimasto legatissimo alla squadra, ha pubblicato il messggio a caldo a qualche minuto dal termine di Roma-Lazio. Non è piaciuta la performance della squadra di Sarri o, in generale, la partita che è andata in scena questo pomeriggio all'Olimpico. E, come fa solitamente, Caicedo non c'ha girato attorno. Di seguito il post:
Derby inguardabile #RomaLazio— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) May 17, 2026
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.