Lazio, Marusic in conferenza: "Settimana difficile, ognuno di noi deve..."
17.05.2026 15:07 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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In conferenza stampa, oltre a Sarri, ha parlato anche Marusic. Queste le considerazioni: "Sicuramente una settimana difficile, tanta delusone da parte di tutti. Penso che ognuno di noi deve trovare forza e entusiasmo perché fa parte del calcio, dobbiamo lavorare di più e alla fine si può cambiare tutto".
"Ognuno di noi ha dato il massimo, si può fare meglio. In nove anni che sono qui non ho mai visto così tanti problemi poi giocare senza tifosi è pesante per noi, tutti hanno dato il massimo ma si può sempre dare di più".
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